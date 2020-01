Romania: fonti ufficiali, tasso disoccupazione al 2,98 per cento a dicembre

- Il tasso di disoccupazione in Romania si è attestato al 2,98 per cento nel mese di dicembre, mantenendo un andamento stabile rispetto a novembre e in leggero calo rispetto al 2018. Lo si apprende dai dati diffusi dall’Agenzia nazionale per l’occupazione, stando ai quali all’inizio di dicembre erano stati registrati circa 260 mila disoccupati in tutto il paese. Stando alle informazioni diffuse, la maggior parte dei cittadini senza lavoro ha un’età compresa tra i 40 e i 49 anni e proviene dalle regioni rurali. (Rob)