Rimini: tenta il suicidio a Capodanno, salvato dai carabinieri

- Tenta il suicidio a Capodanno, lo salvano i carabinieri. è accaudto a Villa Verucchio, in provincia di Rimini. A mezzogiorno di ieri, un cittadino aveva notato la presenza di una persona che avev tentato di scavalcare il parapetto del ponte Marecchia. Il passante ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che in pochi minuti sono giunti sul posto. Raggiunto l’uomo, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo, poi identificato in un 35enne della zona, e sono riusciti a tirarlo giù dalla balaustra. L’uomo è stato poi calmato dai militari che, dopo averlo accompagnato in caserma, lo hanno condotto in ospedale a Rimini dove è stato raggiunto dai familiari. (Ren)