Novafeltria (Rn): sicurezza stradale, controllati 102 veicoli

- Intensificati i servizi di controllo del territorio, da parte dei carabinieri della compagnia di Novafeltria, in provincia di Rimini, in occasione delle festività di fine anno, con lo scopo di contrastare, soprattutto durante le ore serali, i malviventi garantendo così la sicurezza e la tranquillità dei cittadini della Valmarecchia. Sono state impiegate tutte le pattuglie disponibili con la finalità non solo di prevenzione ma anche di intercettazione e controllo di persone e mezzi “sospetti” in transito nel territorio. Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai carabinieri durante le giornate di festività di fine anno, sono stati controllati 102 automezzi e 147 persone: una persona segnalata per uso personale di stupefacenti, 5 contravvenzioni al codice della strada elevate e una patente ritirata poiché scaduta di validità; è questo il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai carabinieri dal pomeriggio del 30 dicembre alle ore 24 di giovedì 02 gennaio.(Ren)