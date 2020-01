Milano: proteste contro potatura alberi in via Bassini

- Da questa mattina, intorno alle 7, le forze dell'ordine sono presenti in via Bassini dove il Politecnico sta procedendo a disboscare un'area verde di sua proprietà per la costruzione di una palazzina didattica. Un gruppo di ambientalisti e abitanti del quartiere stanno protestando in forma verbale contro la potatura e la rimozione delle piante. Non vengono segnalati disordini, le proteste rimangono verbali. Sul gruppo Facebook "Salviamo il parco del Campus Bassini del Politecnico di Milano" sono state pubblicate alcune foto, tra cui quella che ritrae uno degli striscioni esposti dai manifestanti, che recita "Politecnico e Comune ordinano, gli alberi muoiono. Resta, Sala, Maran, vergogna!". (Rem)