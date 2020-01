Fs: "La Freccia" di gennaio celebra arrivo Anni '20 ventunesimo secolo con Mara Venier in copertina

- "La Freccia" saluta gli Anni '20 del ventunesimo secolo strizzando l'occhio a quelli del '900 e offrendo ai suoi lettori una galleria di suggerimenti per viaggiare, tra anniversari, sublimi note musicali, bicchieri di ottimo vino, appuntamenti d'arte e spettacolo, cultura e sport. Il brindisi beneaugurale lo regala una radiosa Mara Venier, la signora della domenica di RaiUno che, in copertina, innalza il calice per uno splendido 2020 e racconta ai lettori del magazine di Fs Italiane le tante sorprese e i progetti che ha in serbo per l'anno appena iniziato. "La Freccia" riserva poi la cover interna a due mostre sugli anni Venti del XX secolo, una a Palazzo Ducale di Genova, l'altra alla basilica Palladiana di Vicenza e poi gioca con i tanti anniversari del 2020 che suggeriscono altrettanti viaggi, con la mente e il corpo: dalla Rimini dove si ricorda Federico Fellini a 100 anni dalla nascita, passando da Urbino, che celebra i 500 anni dalla scomparsa di Raffaello, fino a Livorno per i 100 anni dalla morte di Modigliani, senza dimenticare i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari e di Arturo Benedetti Michelangeli. (segue) (Com)