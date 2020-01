Fs: "La Freccia" di gennaio celebra arrivo Anni '20 ventunesimo secolo con Mara Venier in copertina (2)

- Grande attenzione, nell'editoriale e in altri articoli, ai temi della diversità e dell'inclusione, ormai solido patrimonio della cultura d'impresa del Gruppo Fs, che ha visto il suo amministratore delegato, Gianfranco Battisti, nominato di recente ambasciatore europeo per la diversità. La rivista apre, com'è consuetudine, con Medialogando, rubrica dedicata al mondo dei media: ospite il direttore de "La Stampa", Maurizio Molinari, che palesa un inaspettato ottimismo, fondato sulla fiducia in un'informazione di qualità, intorno alle sorti del giornalismo e dei quotidiani. A gennaio "La Freccia" invita a viaggiare sulle note di più generi musicali, dalla stagione dei concerti di EnoArmonie in Friuli, dove il racconto della Regione segue uno spartito sonoro e gustativo, alle sonate per violino e pianoforte di Beethoven, di cui parla, nel 250esimo anniversario della nascita, il maestro Salvatore Accardo in un'esclusiva intervista a due voci, assieme alla moglie e violinista Laura Gorna. Poi l'incontro con il pianista russo Evgenij Kissin e i suoi ricordi del direttore Herbert Von Karajan che lo lanciò giovanissimo nel 1998. Dalla classica alla contemporanea, spazio infine ai giganti degli odierni live, con la band tedesca Giant Rooks che ha spopolato con il brano Wild Stare e uscirà a fine mese con un nuovo album. (segue) (Com)