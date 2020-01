Fs: "La Freccia" di gennaio celebra arrivo Anni '20 ventunesimo secolo con Mara Venier in copertina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli altri ospiti di gennaio l'attore Maurizio Lombardi, dal 10 gennaio su Sky nei panni del cardinale Mario Assente per "The New Pope" di Paolo Sorrentino, e lo chef "viaggiatore" Bruno Barbieri, dal 6 gennaio su TV8 in veste di conduttore di Cuochi d'Italia. Chiuso il capitolo Matera, capitale europea della cultura, il testimone passa ora a Parma che lo sarà nel 2020 per l'Italia, con decine di eventi, mostre e progetti che uniranno tradizione e contemporaneità. A proposito di appuntamenti con l'arte, "La Freccia" presenta quelli di Bologna, con Arte Fiera, e di Livorno, dove Amedeo Modigliani torna nella città natale per una grande retrospettiva in occasione del centenario dalla morte. Non mancano poi tante idee e suggerimenti di viaggio e proposte gourmet per vivere l'inizio del nuovo anno tra divertimento e buona cucina, in particolare, per gli amanti della neve, tra Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Veneto. Fino ad arrivare alle eccellenze italiane, con le Marche, selezionata da "Lonely Planet" (Best in Travel) come una delle 10 regioni top da visitare quest'anno nel mondo, e agli scenari naturali e storici che ospitano la Perdonanza celestiniana, la Transumanza e l'Alpinismo riconosciute dall'Unesco, lo scorso dicembre, Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità. (segue) (Com)