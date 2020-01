Fs: "La Freccia" di gennaio celebra arrivo Anni '20 ventunesimo secolo con Mara Venier in copertina (4)

- In primo piano a Firenze, dal 7 al 10 gennaio, Pitti Uomo 97, alla scoperta degli appuntamenti e dei look della prossima stagione. Parola infine alla natura dai reportage di Stefano Unterthiner al Forte di Bard (Ao) all'experience exhibition su ambiente e clima al Museo Archeologico nazionale di Napoli. Si rinnova, inoltre, l'appuntamento seguitissimo con "Un treno di libri" di Alberto Brandani che, nella rubrica In viaggio con il Prof, propone questo mese ai lettori de "La Freccia" il nuovo romanzo di Annette Hesse, "L'interprete"; mentre in Railway heArt a parlare sono le storie di chi, per lavoro, studio o piacere, viaggia con i treni, e di chi i treni li fa viaggiare, con una selezione di scatti che ritraggono protagonisti e luoghi dell'universo ferroviario. Anche a gennaio sono tante le prestigiose le firme di collaboratori esterni, giornalisti e scrittori che arricchiscono il mensile di Ferrovie dello Stato Italiane. "La Freccia", per chi ama viaggiare, si può sfogliare in libera lettura a bordo delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) di Trenitalia, nei FrecciaClub e FrecciaLounge, nei migliori hotel e stabilimenti termali del paese. È disponibile anche in versione digitale su issuu.com e su fsitaliane.it. Su Twitter con @LaFreccia_Mag. (Com)