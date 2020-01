Torino: Sganga (M5s), maggioranza solida sostiene Appendino, Curatella si dimetta

- "Apprendiamo della scelta di Aldo Curatella di lasciare il gruppo del M5s in Consiglio Comunale, ma vogliamo ribadire che la maggioranza è solida e il sostegno a Chiara Appendino e alla giunta non mancherà da qui alla fine del mandato". Così Valentina Sganga, capogruppo M5S Torino. "Curatella dice di non sentirsi più parte del Movimento e questo è legittimo, anche se non condivisibile, ma come lui ha sempre fatto con tutti quelli che lo hanno preceduto in questo passo, dobbiamo ricordargli che ha firmato un impegno etico prima dell'elezione, il quale prevede che la strada per lasciare il M5S sia quella delle dimissioni da consigliere. Nel rispetto, innanzitutto, dei cittadini che hanno creduto in noi e nel nostro progetto di cambiamento - prosegue Sganga - Al momento sembra intenzionato a passare al gruppo misto di minoranza, una scelta incoerente rispetto a quanto ha sempre sostenuto finora e che lascia davvero basiti" (segue) (Rpi)