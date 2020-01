Torino: Sganga (M5s), maggioranza solida sostiene Appendino, Curatella si dimetta (2)

- "Questo è il primo elemento da sottolineare in questo momento, ma bisogna anche fare chiarezza su alcuni aspetti - prosegue Sganga - Il Movimento 5 Stelle è sempre lo stesso. Siamo la casa di tutti i cittadini che vogliono cambiare il Paese e chi non condivide alcune posizioni ha tutto lo spazio per affermarlo all'interno. Siamo stupiti della decisione di Curatella. Nonostante abbia più volte assunto posizioni contrarie all'azione della giunta e del governo è sempre stato parte del gruppo e, come tutti, ascoltato. Le sue uscite, anche quando hanno messo in difficoltà la Maggioranza e la stessa Giunta, non sono mai state oggetto di segnalazioni o richieste di espulsione". (Rpi)