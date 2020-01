Smog: da domani attive misure temporanee primo livello in 6 province lombarde (2)

- Le previsioni meteo fornite da ARPA Lombardia per i prossimi giorni preannunciano condizioni ancora favorevoli all'accumulo degli inquinanti in atmosfera e per questo motivo si rende necessaria l'attivazione delle misure temporanee per la limitazione delle emissioni. Dunque, come previsto dalla d.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017, nella giornata di oggi (giorno di controllo) si attivano le misure temporanee di primo livello, operative da domani 3 gennaio. I dati sulla qualità dell'aria verranno esaminati ogni giorno e verrà data comunicazione in maniera tempestiva circa la cessazione delle limitazioni temporanee di 1° livello. Come previsto dalle dd.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 e n. 712 del 30 ottobre 2018, qualora si registrassero un valore al di sotto della soglia unito a previsioni metereologiche con condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti oppure valori al di sotto della soglia per due giorni consecutivi si potrà procedere con la disattivazione delle misure temporanee di primo livello. (com)