Albania: presidente parlamento Ruci, fiduciosi su processo integrazione Balcani in Ue

- Le autorità albanesi sono fiduciose che la presidenza croata dell'Unione europea darà un accelerazione al percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali. Lo ha affermato il presidente del parlamento albanese Gramoz Ruci, in una lettera di congratulazioni inviata al suo omologo croato Goran Jandrokovic in occasione della presidenza di turno dell'Unione europea di Zagabria. Lo scorso ottobre 2019, il Consiglio europeo ha fallito nel trovare un accordo sull'avvio dei negoziati di adesione all'Ue con l'Albania e la Macedonia del Nord, rinviando la discussione del caso alla primavera di quest'anno prima del vertice di Zagabria sui Balcani occidentali. "Noi siamo convinti che l'avvio dei negoziati di adesione avverrà durante la presidenza croata. Il suo paese riuscirà a convincere gli Stati scettici che la nostra regione rappresenta un valore aggiunto per la stessa Ue", ha ribadito Ruci nella sua lettera. (segue) (Alt)