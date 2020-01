Bolivia: presidenziali, Corte elettorale respinge veto su partito di Morales (2)

- A fine dicembre, la procura generale della Bolivia aveva formulato le accuse di "sedizione" e "terrorismo" proprio a carico di Morales. Il Tse fa sapere però che "le decisioni sono state prese in base a un'analisi dettagliata e fondata della legislazione boliviana", assicurando al tempo stesso che la corte "si impegna ad esaminare qualsiasi tema giurisdizionale" ad essa proposto, seguendo "i principi di imparzialità e rispetto del diritto". Per la corte, il Mas conserva quindi "tutte le prerogative e i doveri delle organizzazioni politiche boliviane ed è legalmente riconosciuto per partecipare ai processi elettorali del 2020". (segue) (Brb)