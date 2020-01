Bolivia: presidenziali, Corte elettorale respinge veto su partito di Morales (7)

- La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha a inizio anno invitato le forze politiche a cercare un fronte comune che possa contrastare una temuta vittoria del Mas. Una manovra utile a vigilare su ventilati "brogli" ed evitare dispersioni del voto giudicate controproducenti. "Penso, se si creano le condizioni, a un vertice di leader politici perché credo che qui ci sia un obiettivo comune. I boliviani non vogliono che ci sia dispersione del voto", ha detto Anez in un'intervista concessa a "Television Universitaria". "Non vogliamo che succeda quello che è successo il 20 ottobre 2019", ha detto la presidente ad interim ricordando che alle ultime presidenziali ben otto formazioni si erano contese il ruolo di primo sfidante a Morales, risultato vincitore pur se con dati ritenuti viziati. (segue) (Brb)