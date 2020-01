Imprese: Unioncamere, 22 per cento under 35 che investe in altre regioni sceglie il Lazio

- Il 22 per cento dei giovani imprenditori under 35 tra il 2011 e il 2018 ha scelto il Lazio come meta per la propria impresa. Il dato emerge dal rapporto di Unioncamere sulle imprese giovanili e mostra anche che soltanto l'8,8 per cento dei giovani laziali sceglie di andare a fare impresa in un'altra regione d'Italia. Gli imprenditori che dal sud si rivolgono al Lazio provengono principalmente dall'Umbria: sono ben il 7,6 per cento gli under 35 umbri, infatti, che scelgono il territorio laziale. Seguono gli abruzzesi con il 3,7 per cento, i campani con il 3,4 per cento e i toscani con l'1,8 per cento. (Rer)