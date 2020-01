Serbia: presidente Vucic con serbi del Montenegro per vigilia Natale ortodosso

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic si recherà in Montenegro per festeggiare la vigilia del Natale ortodosso, il 6 gennaio, con i serbi che abitano in territorio montenegrino: lo riferisce la stampa di Belgrado citando fonti della presidenza serba della Repubblica. Vucic presenzierà alla cerimonia della vigilia "con i fedeli ortodossi" del Montenegro settentrionale, secondo quanto precisato dalle fonti. Il capo della Chiesa serba ortodossa, patriarca Irinej, ha ricevuto il 31 dicembre presso la sede del patriarcato a Belgrado il presidente serbo Vucic. Secondo una nota diramata dalla Chiesa serba ortodossa, alla riunione erano presenti anche il ministro degli Esteri Ivica Dacic e il segretario generale della presidenza serba, Nikola Selakovic. (segue) (Seb)