Serbia: presidente Vucic con serbi del Montenegro per vigilia Natale ortodosso (2)

- Al centro dell'incontro è stata l'approvazione da parte del Montenegro della nuova legge sulle libertà religiose, che prevede la possibilità da parte dello Stato di nazionalizzare alcune proprietà della Chiesa serba ortodossa, la quale ha giurisdizione canonica anche in Montenegro. La discussione ha affrontato anche il tema della formazione di una commissione apposita che possa verificare i margini per la presentazione del caso della nuova legge presso le organizzazioni internazionali. Nei giorni scorsi il presidente Vucic ha auspicato che il patrimonio sacro della Chiesa serba ortodossa in Montenegro "sia tutelato" dopo l'approvazione, venerdì scorso, della legge sulle libertà religiose da parte di Podgorica. "Posso esprimere la nostra preoccupazione e la speranza che i luoghi sacri della nostra chiesa vengano tutelati. Noi, in linea con le possibilità della diplomazia, tuteleremo i nostri diritti e terremo conto dei nostri obblighi senza violare i diritti dei rispettivi paesi, e cercheremo di aiutare la nostra popolazione e la nostra Chiesa", ha detto Vucic. (segue) (Seb)