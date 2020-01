Imprese: Pasquali (Sir), Lazio meta per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati diffusi da Unioncamere relativi all'imprenditoria giovanile (2011-2018) indicano che la Regione Lazio viene scelta come meta dove fondare la propria azienda da circa il 22 per cento degli imprenditori che hanno deciso di lasciare il Mezzogiorno". A metterlo in evidenza è Francesco Pasquali, presidente di Sistema impresa Roma, commentando la ricerca di Unioncamere. "Si tratta di giovani che provengono soprattutto dalle regioni limitrofe come Umbria, Campania, Abruzzo e Toscana - spiega Pasquali -. La fotografia scattata da Unioncamere, inoltre, evidenzia che il 30 per cento delle imprese giovanili resta sul mercato non oltre i 5 anni e di questo 30 per cento la metà non riesce a superare i due anni. La ricerca ci fornisce un ulteriore dato su cui riflettere: il tasso di sopravvivenza dei giovani under 35, una volta superata la fase di avvio, è ben elevata rispetto agli altri imprenditori di circa 10 punti percentuali. Insomma, come ha evidenziato Sangalli, ai giovani non manca il coraggio di intraprendere, ma a questa diffusa cultura di autoimprenditorialità occorre affiancare tutti quegli strumenti, utili a mantenere competitive le imprese anche sullo scenario internazionale, a partire dalla formazione legata all'innovazione tecnologica, ed introdurre nuove leve fiscali così da rendere più agevoli le ricapitalizzazioni e piani di investimenti per potenziare l'attività".(Com)