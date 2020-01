Governo: Fratoianni (Leu), nel 2020 affrontare questioni irrisolte

- "L'anno che abbiamo alle spalle è stato un anno complesso. Che ha chiuso esperienze e ha aperto nuove possibilità, nuovi scenari, tutti ancora da costruire ed esplorare, se c'è la volontà. Molte questioni sono rimaste aperte e irrisolte, pur avendo tolto agli odiatori seriali le leve del governo del Paese". Lo afferma, in una nota, Nicola Fratoianni di Sinistra italiana-Liberi e uguali. "Le disuguaglianze sono ancora la peggiore malattia - prosegue il parlamentare di Leu - che tiene in scacco questa Italia e buona parte del mondo: disuguaglianze economiche, di genere, generazionali, territoriali, ambientali. E' da queste crepe che deve e può nascere un nuovo impegno. E qualche segno il 2019 ce l'ha consegnato. Dai conflitti in Cile, alla lotta di resistenza dei curdi. Dai Fridays for future alle piazze delle Sardine. Ora a sinistra - conclude Fratoianni - servono coraggio, consapevolezza, intelligenza e perseveranza". (Com)