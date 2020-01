Tunisia: Coalizione Karama voterà contro il nuovo governo

- I 21 deputati del blocco parlamento tunisino Al Karama non voteranno a favore del nuovo governo preannunciato ieri in conferenza stampa dal premier designato, Habib Jemli. Il leader del gruppo parlamentare di tendenza islamista-populista, il noto avvocato Seifeddine Makhlouf, ha detto che per la prima volta nella sua storia, la Tunisia sarà guidata da un governo privo di avvocati. “Questa è una ragione sufficiente per votare contro”, ha scritto Makhlouf in un post su Facebook. Da parte sua, Jemli non ha ancora annunciato la lista dei membri del suo governo, un annuncio rinviato più volte. Durante una conferenza stampa tenuta ieri sera, il premier incaricato ha detto di aver consegnato la lista al presidente della Repubblica Kais Saied, che dovrebbe a sua volta consegnarla al presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rached Ghannouchi. Jemli ha detto che il nuovo governo della Tunisia sarà composto al 40 per cento da donne, spiegando che i membri del prossimo esecutivo hanno un'età compresa tra 31 e 69 anni, con un'età media di 50 anni. Il premier disegnato si è inoltre detto “soddisfatto” della compagine governativa che comprende “competenze tunisine” residenti sia all'estero che in patria. (Tut)