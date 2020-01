Romania: Ispettorato immigrazioni, previsti fino a 30 mila permessi lavoro nel 2020

- L’Ispettorato generale della Romania per l’immigrazione potrà rilasciare permessi di assunzione a 30 mila cittadini stranieri a partire da quest’anno. Lo riferisce la stampa del paese esteuropeo, aggiungendo che il limite massimo di assunzioni previsto per il 2020 si avvicina molto al dato relativo allo scorso anno. Stando alle informazioni diffuse, una porzione consistente dei cittadini stranieri che lavorano stabilmente in Romania proviene da paesi asiatici come Vietnam, Nepal, India e Sri Lanka.(Rob)