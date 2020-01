Rifiuti Roma: Lega Fiumicino, nostro territorio è vittima preferita da M5s e Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vinta una battaglia ne inizia una più difficile. Da Tragliatella a Monte Carnevale, cambiano i fattori ma il risultato rimane lo stesso: Fiumicino continua a essere la vittima sacrificale preferita per M5s e Pd". Lo dichiarano in una nota gli esponenti della Lega Giuseppe Picciano, coordinatore del partito a Fiumicino, Vincenzo D'Intino e Federica Poggio consiglieri comunali di Fiumicino. "Il nuovo sito - aggiungono - indicato da Regione e Comune per ospitare la discarica di Roma si trova infatti a due palmi dalle campagne di Maccarese. Il rischio per la salute pubblica è elevatissimo non solo per miasmi e inquinamento dell'aria, ma soprattutto per la possibile contaminazione della falda acquifera, con danni che potrebbero essere irreversibili per cittadini e colture". I tre esponenti della Lega proseguono: "Le dichiarazioni del sindaco Montino in tal senso sono apprezzabili ma non bastano. Se davvero vuole darci una mano a scongiurare questa sciagura deve passare dalle parole ai fatti. Noi siamo pronti insieme a cittadini e a comitati a fare di tutto, anche a occupare la Regione Lazio se serve. Chiediamo subito un consiglio comunale straordinario per mettere in campo una linea strategica omogenea e non disordinata, che vada al di là della semplice approvazione di una mozione o un ordine del giorno. Serve la massima condivisione possibile".(Com)