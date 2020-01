Cipro-Usa: annullata visita Pompeo a Nicosia

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha annullato la sua visita a Cipro, prevista per il 7 gennaio, a conclusione del suo viaggio di lavoro in Europa orientale e Asia centrale. Il motivo della decisione del capo della diplomazia statunitense sono le tensioni in questi giorni a Baghdad, dove si sono tenute violente proteste presso il complesso dell’ambasciata Usa. A Nicosia, Pompeo avrebbe dovuto incontrare il presidente Nicos Anastasiades e il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides, oltre al leader turco-cipriota Mustafa Akinci. Nei giorni precedenti, il segretario di Stato Usa avrebbe dovuto visitare Ucraina, Bielorussia, Kazakhstan e Uzbekistan. (Res)