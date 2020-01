Autostrade: Gelmini (FI), su concessioni governo spaccato, clima incertezza non fa bene a Paese

- "Anche sul tema della revoca delle concessioni ad Autostrade il governo giallorosso si conferma spaccato". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il M5s, con Di Maio in prima fila - continua la parlamentare - è da settimane in pressing per avviare la procedura di revoca; il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, anche in una recente intervista, ha affermato che non è sua intenzione chiedere la revoca di nessuna concessione; il Partito democratico, con il ministro De Micheli e con il sottosegretario Margiotta, prende tempo e non si esprime in modo chiaro. Una cosa è certa: con questo perenne clima di incertezza - identico per tutti i punti chiave dell'agenda politica nazionale - l'esecutivo non fa il bene del Paese".(Com)