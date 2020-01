Viterbo: Comune, il 3 gennaio consegna sacchi raccolta differenziata a Bagnaia

- Il Comune di Viterbo informa che il 3 gennaio verranno consegnati i sacchi per la raccolta differenziata nella frazione di Bagnaia. In una nota il Comune spiega che la consegna avverrà in piazza XX Settembre all'interno del centro sociale La Torre, dalle ore 9 alle ore 13 e che i sacchi verranno dati ai residenti di Bagnaia e della Quercia nella misura necessaria fino alla data di scadenza della proroga del contratto. Sarà possibile richiedere sacchi e/o attrezzature anche per altre persone, mediante esibizione di delega, per un massimo di cinque utenze per ciascuna data di consegna(Com)