Emilia Romagna: Bonaccini, se Borgonzoni tiene alla Regione si dimetta dal Senato

- Polemica in Emilia Romagna. Il governatore uscente della Regione, Stefano Bonaccini, attacca a muso duro l'avversaria Lucia Borgonzoni: "Si dimetta dal Senato". In una nota, Bonaccini ha dichiarato: "La mia avversaria sostiene oggi che a lei interessa solo l'Emilia-Romagna, mentre io punterei ad altro. Un capovolgimento di quanto tutti hanno potuto intendere fino ad oggi. A differenza sua, io non mi sono candidato in parlamento nel 2018 e ribadisco quanto detto fin dall'inizio della campagna elettorale: se il 26 gennaio vincerò guiderò la Regione come ho fatto nei cinque anni precedenti; se perderò sarò qui a fare opposizione in consiglio regionale, rispettando il mandato degli elettori. Borgonzoni può impegnarsi a fare altrettanto?". Quindi Bonaccini ha concluso: "Se sì ha solo un modo molto semplice per dimostrarlo: dimettersi fin d'ora dal Senato, accettando così anche in caso di sconfitta di rimanere qui in Regione a onorare l'impegno che sta assumendo coi cittadini. Le chiacchiere stanno a zero: dimostri con un gesto concreto di tenere più alla Regione a cui si candida che al suo comodo seggio parlamentare che ancora occupa. Se lo farà sarò il primo a riconoscerglielo." (Ren)