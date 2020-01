Tunisia: Maghzaoui (Movimento popolare), Jemli sotto ricatto cerca di guadagnare tempo

- Il premier designato tunisino Habib Jemli sta cercando di guadagnare tempo perché “ricattato” dai partiti che lo sostengono. Lo ha detto il segretario generale del Movimento popolare (principale formazione politica di sinistra nel paese), Zouhair Maghzaoui, commentato la decisione del capo del governo incaricato di non annunciare i nomi della lista dei ministri presentata ieri al presidente della Repubblica, Kais Saied. Secondo il leader della sinistra tunisina, Jemli sarebbe sotto ricatto da parte dei suoi “sostenitori politici”, in particolare il movimento islamico Ennahda e il partito populista Qalb Tounes. Lo “strano sostegno” di cui godrebbe il futuro governo tunisino, aggiunge Maghzaoui, suggerisce che l’esecutivo “non sarà in grado di soddisfare le speranze del popolo”, ha detto ancora il politico tunisino. In una breve conferenza tenuta ieri sera dopo un incontro al Palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale tunisina, con il capo dello Stato, Kais Saied, il premier designato ha annunciato di aver consegnato la lista con la proposta di governo, senza tuttavia indicare i nomi dei membri proposti, aggiungendo che la composizione del governo verrà comunicata quest'oggi. Jemli ha detto che il nuovo governo della Tunisia sarà composto al 40 per cento da donne, spiegando che i membri del prossimo esecutivo hanno un'età compresa tra 31 e 69 anni, con un'età media di 50 anni. Il premier disegnato si è inoltre detto “soddisfatto” della compagine governativa che comprende “competenze tunisine”. (Tut)