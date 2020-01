Internet: Pagano (FI), Parlamento raccolga parole Mattarella, no a profili anonimi in rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha dedicato parole sagge al mondo dei social, stigmatizzando la violenza e l'anonimato in rete. Un appello che il Parlamento dovrebbe raccogliere affinché si intervenga per regolare quello che è divenuto più di un malcostume: utilizzare profili anonimi per compiere reati". Lo dichiara in una nota il senatore Nazario Pagano, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali a palazzo Madama. "C'è una mia proposta di legge ferma da oltre un anno, che prevede l'obbligo di presentare un documento di identità per iscriversi ai social - aggiunge il parlamentare -. Di recente, anche l'onorevole Luigi Marattin ha elaborato una proposta simile. La volontà c'è, adesso manca un'ultima spinta: si calendarizzi il mio disegno di legge e si inizi una discussione. Sono pronto ad accettare tutte le modifiche necessarie, ma occorre intervenire per colmare questo vuoto legislativo al più presto". (Com)