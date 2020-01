Bolivia: presidenziali, Anez propone fronte comune contro partito di Morales

- La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha invitato le forze politiche a cercare un fronte comune che possa contrastare una temuta vittoria del partito dell'ex presidente Evo Morales alle prossime elezioni generali. Una manovra utile a vigilare su ventilati "brogli" ed evitare dispersioni del voto giudicate controproducenti. "Penso, se si creano le condizioni, a un vertice di leader politici perché credo che qui ci sia un obiettivo comune. I boliviani non vogliono che ci sia dispersione del voto", ha detto Anez in un'intervista concessa a "Television Universitaria". "Non vogliamo che succeda quello che è successo il 20 ottobre 2019", ha detto la presidente ad interim ricordando che alle ultime presidenziali ben otto formazioni si erano contese il ruolo di primo sfidante a Morales, risultato vincitore pur se con dati ritenuti viziati. "Da una parte dobbiamo stare attenti perché questi boicottatori per la seconda volta ci volevano rubare un'elezione", ha detto Anez rimandando al referendum costituzionale del febbraio 2016 che avrebbe dovuto impedire nuove candidature di Morales. Al tempo stesso occorrerà fare in modo che "non si verifichi ciò che è successo lo stesso 20 ottobre: la dispersione del voto, che è un altro rischio per il processo", ha proseguito la presidente ad interim chiedendo ai protagonisti delle marce di protesta che hanno portato alle dimissioni di Morales, di "stare attenti". (segue) (Brb)