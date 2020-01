Bolivia: presidenziali, Anez propone fronte comune contro partito di Morales (2)

- L'appello di Anez giunge nel momento in cui si vanno delineando le candidature per un voto che si attende per la metà dell'anno. Grande attesa c'è per il nome che sceglierà il partito dell'ex presidente Morales, il Mas (Movimento al socialismo): per conoscerlo occorre aspettare fino al 19 gennaio, così come ha riferito al termine di un incontro sostenuto a Buenos Aires, dove si è rifugiato dallo scorso 12 dicembre. L'incontro si terrà nella capitale argentina, ha detto Morales parlando di una "raccomandazione" arrivata dai dirigenti di partito. L'ex presidente aveva in un primo momento accennato all'ipotesi di riunirsi in una località al confine con la Bolivia, mentre altri esponenti del Mas non intervenuti all'incontro - tra cui la presidente del Senato Eva Copa - hanno ribadito la necessità di proclamare il "ticket" presidenziale in Bolivia. (segue) (Brb)