Bolivia: presidenziali, Anez propone fronte comune contro partito di Morales (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, chiunque si presenti a nome del Mas sembra godere del favore dei boliviani. Secondo un sondaggio pubblicato a metà dicembre dal quotidiano "Pagina Siete", Andronico Rodriguez, possibile candidato del partito di Morales, aveva raccolto il 23 per cento dei consensi. A seguire l'ex presidente Carlos Mesa, già presidente del paese e candidato di opposizione sconfitto alle contestate elezioni del 20 ottobre. Alla guida del partito Comunità cittadina (Cc), accompagnato dal possibile vice Gustavo Pedraza, Mesa raccoglierebbe il 21 per cento dei consensi. Al nuovo ticket presidenziale, il sondaggio avrebbe attribuito un potenziale 23 per cento complessivo dei favori: 13 a Camacho e 10 a Pumari. (segue) (Brb)