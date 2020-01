Bolivia: presidenziali, Anez propone fronte comune contro partito di Morales (6)

- Il primo turno delle elezioni presidenziali, tappa cruciale per la soluzione della crisi politica, potrebbero tenersi a giugno. Lo riferiscono le autorità elettorali presentando la prima bozza dell'agenda messa a punto per rispettare le tradizionali scadenze istituzionali. "Non sono state stabilite delle date concrete ma sono stati individuate delle scadenze", segnalano le autorità del Tribunale supremo elettorale (Tse). "Tenendo conto che è comunque soggetto a cambiamenti, il calendario elettorale segnala che il primo turno delle elezioni si dovrebbe tenere a giugno", fa sapere il magistrato Julio Mujica. "Se si dovesse arrivare a un ballottaggio, si svolgerebbe a luglio e il nuovo governo potrebbe assumere l'incarico ad agosto", così come dispone il calendario elettorale boliviano. (segue) (Brb)