Energia: vicepremier Ucraina, paese non è pronto a riprendere forniture gas da Russia

- L’Ucraina non è ancora disposta a riprendere le forniture dirette di gas dalla Russia. Lo ha dichiarato il vicepremier ucraino per l’Integrazione euroatlantica, Dmytro Kuleba, spiegando che tale iniziativa potrà essere presa in futuro solo nel rispetto delle normative del mercato energetico Ue. “Non credo che siamo pronti per una ripresa delle forniture dirette dalla Russia. Ma non è questo il punto: il mio obiettivo come vicepremier è quello di assicurare che il mercato del gas dell’Ucraina funzioni solo sulla base del pacchetto normativo dell’Ue, e che la nostra industria energetica sia integrata in quella europea. Non c’è scritto da nessuna parte nei regolamenti Ue che non si può acquistare gas da determinati paesi”, ha aggiunto Kuleba. Ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. (Res)