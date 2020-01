Polonia: caso presunta corruzione coinvolge presidente Senato Grodzki (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda del reporter di "Radio Szczecin" sul fatto se fosse chiaro perché i medici dell'ospedale chiedessero quel denaro, Romuald ha risposto che "i pazienti dicevano che fosse una forma di bustarella. Molte persone avevano pagato. Lo so per certo. Lo raccontavano, ho incontrato pazienti, abbiamo conversato a lungo del tema". "Radio Szczecin" ha reso noto che il presidente del Senato si è rifiutato di commentare la notizia. A inizio dicembre la procura regionale di Stettino ha avviato un'indagine per corruzione nei confronti di Grodzki. (Vap)