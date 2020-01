Napoli: domani pranzo solidarietà inizio anno alla Mostra d'Oltremare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si terrà domani a partire dalle ore 12 al Padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, il pranzo di solidarietà di inizio anno, organizzato dall'assessorato alle Politiche sociali e al Lavoro del Comune di Napoli e dalla Mostra d'Oltremare". L'annuncio in una nota del Comune che ha sottolineato come all'iniziativa sarà presente il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Il pranzo coinvolgerà 500 cittadini in difficoltà e cento volontari coinvolti dal mondo dell'associazionismo, del terzo settore e del volontariato. Nell'ottica della rete diffusa hanno offerto il loro contributo per servire ai tavoli anche alcuni operai della Whirlpool Napoli. L'assessore comunale Monica Buonanno ha spiegato: "Siamo felici di essere riusciti a rinnovare questo appuntamento. Un segno concreto di come Napoli risponda all'appello della solidarietà e non lasci indietro gli ultimi. Abbiamo chiamato a raccolta gli enti, i fornitori e le associazioni che hanno risposto immediatamente, mettendo a disposizione quanto potevano. Siamo veramente soddisfatti di poter regalare un inizio di anno piacevole a chi vive, per i più svariati motivi, in grave difficoltà, come augurio di una vita migliore". (Ren)