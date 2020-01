Colombia: si insedia primo sindaco donna della capitale Bogotà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo sindaco di Bogotà, Claudia Lopez, ha assunto ieri il suo incarico. “Costruiremo una città che sia sicura per tutti, dove ci sia prevenzione e dove venga sanzionata in modo efficace la violenza di genere e interfamiliare”, ha detto la prima cittadina nel suo discorso di insediamento. "Dobbiamo lavorare insieme per ridurre il crimine e l'impunità" che "tormenta Bogotá", ha aggiunto, secondo quanto riporta il quotidiano “El Tiempo”. "Il 27 ottobre Bogotá ha scelto il cambiamento, non solo del governo, delle priorità, dello stile e della leadership, ma anche della storia. Questo sarà il primo, ma non l'unico governo guidato da una donna", ha detto il e nuovo sindaco della capitale colombiana. Lo scorso dicembre, a poche settimane del suo insediamento, Lopez ha sposato la sua compagna Angelica Lozano in una cerimonia civile a Bogotà. La Colombia ha legalizzato il matrimonio omosessuale nel 2016 con una storica sentenza della Corte costituzionale. (Mec)