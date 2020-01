Campania: Coldiretti, oleoturismo sarà opportunità per aziende agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 2020 porta in dono alle aziende agricole una nuova opportunità di crescita: l’oleoturismo". La Coldiretti della Campania ha espresso la sua soddisfazione in relazione alla novità contenuta nella legge di bilancio, che battezza l’ingresso del turismo olivicolo tra le attività agricole connesse, assimilandolo direttamente all’enoturismo. L'associazione dei produttori oleari campana e la Coldiretti hanno spiegato: "Nella previsione normativa i commi 513 e 514 dell’articolo 1 precisano che per oleoturismo si intendono le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura e produzione, l’esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo. In questa tipologia di turismo in aree rurali rientrano la degustazione e la vendita delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti freddi, e le iniziative a carattere didattico e ricreativo". "Si tratta di una grande opportunità – hanno sottolineato Coldiretti e Aprol Campania – che aiuterà a diffondere la cultura dell’olio extravergine di qualità e a combattere le fake news che continuano a colpire il principe della dieta mediterranea, influenzando negativamente i consumatori nelle abitudini di consumo a favore di oli scadenti, a basso costo e non tracciabili. Le dieci fake news più diffuse sull’olio evo sono: il colore determina la qualità; non è facilmente digeribile; meglio conservarlo in bottiglie trasparenti o nelle oliere; la sensazione di piccantezza è un difetto; se è amaro è difettato; l’ambiente di conservazione non è importante; farlo invecchiare qualche mese aumenta la qualità; non filtrato è migliore; è poco adatto alle fritture perché più pesante; quello vecchio è migliore perché meno forte". (segue) (Ren)