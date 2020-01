Russia: fonti ufficiali, pensioni indicizzate al 6,6 per cento

- Le pensioni nella Federazione Russa sono state indicizzate al 6,6 per cento a partire dal primo gennaio: l’aumento interesserà 31 milioni di persone in età pensionabile che non hanno ulteriori fonti di reddito. Lo riferisce la stampa russa. Stando alle informazioni diffuse, anche la pensione assicurativa media passerà da 15.400 a 16.400 rubli (rispettivamente 223 e 237 euro). La questione dell’età pensionabile, che è stata gradualmente aumentata negli ultimi anni, è di grande importanza in Russia, a tal punto che nella sua tradizionale conferenza stampa di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l’esecutivo di Mosca continuerà a rivedere al rialzo le pensioni.(Rum)