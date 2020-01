Puglia: Emiliano, Regione modello virtuoso gestione fondi comunitari

- "Il programma operativo Por Puglia Fesr – Fse 2014/2020 ha raggiunto e superato il target di spesa previsto a dicembre 2019, certificando alla commissione europea una spesa pari a 1.922.268.212 euro (totale quota pubblica), di cui 1.538.329.888 euro a valere sul Fesr ed 383.938.325 euro sul Fse (rispetto all'obiettivo previsto per evitare il disimpegno delle risorse la spesa certificata è risultata superiore di oltre 80 milioni di euro)". Lo ha fatto sapere la Regione Puglia pubblicando i dati relativi all'impiego di fondi comunitari. In una nota è arrivata la soddisfazione del presidente Michele Emiliano: "L'efficienza della Regione nel raggiungere e superare gli obiettivi di spesa dei fondi comunitari è un orgoglio di questa amministrazione, attenta a non sprecare un solo euro di fondi indispensabili alla crescita economica e al rinnovamento infrastrutturale in tutti i campi. La capacità di spesa calibrata sulle esigenze del territorio è un moltiplicatore per le azioni previste dal programma di governo. La virtuosità della gestione ci permette di andare a testa alta in Italia e in Europa, con evidenti ricadute sui servizi e gli incentivi per cittadini, istituzioni e imprese". (Ren)