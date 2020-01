Napoli: De Magistris, autonomia, asse con Roma e Milano è patto politico

In diretta su Radio Crc, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha dichiarato: Se vogliamo davvero mettere in moto i nostri territori, bisognerebbe consentire alle città di avere i motori con cui partire. Si è solo appesantito, senza consentire il decollo. La proposta quale è stata? L'autonomia differenziata, che cerca di dare più potere alle regioni, che sono il luogo dove si arenano i fondi. Le Regioni, in questo modo, terrebbero ancora più al guinzaglio delle città e la situazione si arenerebbe. In attesa di governanti illuminati, abbiamo convenuto di fare una proposta dal basso, coinvolgendo anche la Raggi. Roma, Milano e Napoli, che propongono la vera autonomia, delle tre grandi aree urbane. Si da una forte autonomia finanziaria sullo sviluppo dai trasporti alle infrastrutture, così da creare lavoro e sviluppo, trainando con sé le città più piccole. Ci deve essere più controllo popolare e una sorta di responsabilità diretta. Avremmo il consenso dell'Europa, che ha già detto che è d'accorso, avremmo più consensi dai cittadini, ma perché non è voluto dai partiti? C'è un tema di preoccupazione per quello che possono rappresentare i sindaci".