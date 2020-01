Napoli: De Magistris, autonomia, asse con Roma e Milano è patto politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi De Magistris ha aggiunto sul tema: "L'asse tra Napoli e Milano ha anche una connotazione politica. Questo nuovo governo non sta suscitando grande entusiasmo, quindi questa è una risposta che afferma che l'Italia si sta muovendo in un altra direzione. I sindaci, solitamente. vanno d'accordo tra di loro,a che chi è appartenente a colori politi e zone differenti. Nel rapporto Roma-Milano-Napoli, parliamo di un ragionamento sulle grandi autonomie urbane, invece con Sala c'è un ragionamento politico, cercando di rendere protagonisti due città che,a desso, sono quelle che vanno più forti, e cioè Milano e Napoli. Se i turisti son contenti, vuol dire che c'è chi lo sta accogliendo sempre meglio. Sono stato surclassato continuamente da complementi. C'è bisogno di maggiore consapevolezza di ciò che abbiamo raggiunto in questi anni, frutto di impegno, di lavoro. I problemi, in città, ci sono sempre, e li affronteremo nel 2020. Napoli deve rilanciare anche la Mostra, che è un luogo straordinario della nostra città. Iniziamo a farla vivere, ad aprirla di più alle nostre iniziative, puntando sui giovani. Facciamoli lavorare, poi tra un anno e mezzo valuteremo. C'è la voglia di rilanciare quel luogo per farlo rivivere e rifiorire". (Ren)