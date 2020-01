Imprese: Xiaomi investirà sette miliardi di dollari in cinque anni in intelligenza artificiale e 5G (3)

- A settembre la società ha annunciato un riacquisto di azioni da 1,5 miliardi di dollari. Nel secondo trimestre del 2019, Xiaomi occupava l'11,8 per cento del mercato cinese degli smartphone, in calo rispetto al 13,9 per cento di un anno prima, secondo la società di ricerca Canalys. I principali marchi cinesi hanno subito un calo dei volumi di vendita, ad eccezione di Huawei. Secondo "Trt World", tuttavia, Xiaomi ha riscosso successo in Europa, mercato dove rimane un attore relativamente nuovo. La quota di mercato dell'azienda nella regione durante il secondo trimestre del 2019 ha toccato il 9,6 per cento, in aumento rispetto al 6,5 per cento dell'anno precedente, rendendolo uno dei marchi di telefoni in più rapida crescita nella regione. Il mese scorso è stato lanciato Xiaomi Mi 9 Pro, il primo telefono cellulare abilitato al 5G per il mercato cinese. (segue) (Cip)