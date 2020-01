Imprese: Xiaomi investirà sette miliardi di dollari in cinque anni in intelligenza artificiale e 5G (4)

- Xiaomi risulta essere la società più giovane nella classifica Global 500 di quest'anno, posizionandosi al 468mo posto con un fatturato di 26.443,5 milioni di dollari e un utile netto di 2.049,1 milioni di dollari nel precedente anno fiscale. L'azienda si posiziona inoltre al settimo posto nella categoria Servizi internet e vendita al dettaglio. "A Xiaomi ci sono voluti solo nove anni per entrare di diritto nella classifica Fortune Global 500, una pietra miliare per cui dobbiamo un grande riconoscimento a tutti i nostri fan e agli utenti per il loro incontenibile supporto. Siamo anche l'azienda più giovane nella classifica di quest'anno, un record che terremo a mente e porteremo a un altro livello nel percorso di espansione globale", ha dichiarato Lei. (segue) (Cip)