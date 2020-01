Rifiuti Roma: sabato protesta comitati contro "Malagrotta 2", M5s diviso su scelta sito

- Manifesteranno sabato 11 gennaio i comitati della Valle Galeria contro la realizzazione di una discarica di servizio per i rifiuti inerti di Roma nell’area di Monte Carnevale. Il 31 dicembre scorso la giunta capitolina ha deliberato la scelta del sito che cade nel municipio XI, dove l’ex presidente M5s Mario Torelli è stato sfiduciato, facendo tirare un sospiro di sollievo agli abitanti del XIV municipio guidato dal 5 stelle Alfredo Campagna che erano in protesta in piazza del Campidoglio: infatti, l’area che fino all’ultimo minuto sembrava destinata ad accogliere la discarica era quella di Tragliatella. Dopo l’annuncio della giunta Raggi il sito di Monte Carnevale è stato immediatamente ribattezzato sui social network “Malagrotta 2” poiché sorge a poca distanza dalla grande discarica romana chiusa nel 2013 dall'ex sindaco Ignazio Marino. Il delegato al municipio XI Mario Torelli in una conversazione su Facebook con alcuni rappresentanti del territorio in protesta risponde a un utente: “Dovresti indignarti con chi ha fatto cadere il municipio. Non sono il presidente e non ho poteri altrimenti li adopererei”. Intanto sono diversi i rappresentati del M5s che si sono già esposti contro la decisione della sindaca Raggi. (segue) (Rer)