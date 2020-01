Rifiuti Roma: sabato protesta comitati contro "Malagrotta 2", M5s diviso su scelta sito (2)

- Primo su tutti il presidente della commissione parlamentare ecomafie Stefano Vignaroli che ha definito “inaccettabile” la scelta. “È una scelta vergognosa – ha dichiarato – nei confronti di un'area già devastata e mai adeguatamente bonificata, visto che alla chiusura di Malagrotta non è seguito alcun intervento di risanamento ambientale”. Su Facebook la consigliera capitolina di maggioranza Simona Ficcardi ha commentato invece la delibera di giunta come una decisione che determina “la sconfitta del M5s tutto”. Ficcardi ricorda “quando mano nella mano andammo con Beppe Grillo a vedere il percolato che inquinava la valle, a gridare contro le ingiustizie, le morti e le malattie subite”. Duro anche il consigliere regionale M5s Marco Cacciatore che sempre a un post Facebook affida il proprio pensiero. “Cosa non si farebbe per il proprio orticello di consensi - scrive Cacciatore -. Oggi si assiste all’inverosimile” perché “dopo giorni passati a non decidere sperando lo facessero altri, e dopo tre anni di risultati fallimentari, carte alla mano, la giunta capitolina che fa? Sceglie proprio Malagrotta. Io sto nel Movimento per stare accanto a chi per decenni è stato sacrificato – conclude –, innanzitutto dicendo sempre la verità e mettendo in campo soluzioni percorribili, senza badare alle logiche di consenso e alle iniziative di facciata”. (segue) (Rer)