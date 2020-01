Rifiuti Roma: sabato protesta comitati contro "Malagrotta 2", M5s diviso su scelta sito (3)

- L’area individuata sorge, oltre che a poca distanza da Malagrotta, proprio nella zona della Valle Galeria interessata da più problemi di inquinamento ambientale di diversa natura. Il comitato “Valle Galeria libera” ha indetto per primo la protesta di sabato 11 gennaio e in una nota ha spiegato: “La roulette russa delle discariche colpisce ancora una volta gli abitanti della Valle Galeria. Regione Lazio e Comune di Roma riaprono la discarica di Malagrotta a Monte Carnevale (1,8 km dal vecchio sito ancora da bonificare). Il tutto con l'aggravante che Monte Carnevale sarà una discarica galleggiante accanto al sito sensibile Interforce del Ministero della Difesa che più volte si è espresso negativamente su questa ipotesi. Cambiano gli attori e le fazioni politiche ma il risultato per i cittadini della Valle Galeria è sempre lo stesso - aggiunge il comitato -. Questa decisione politicamente ingiusta e tecnicamente sbagliata si ritorcerà comunque contro chi l'ha fatta perché i cittadini della Valle Galeria sono sempre pronti a dare battaglia in tutte le sedi per contrastare le solite insensate scelte”. Nel frattempo molti rappresentati del comitato "No alla discarica a Tragliatella", protagonisti delle proteste dei giorni scorsi, si stanno mobilitando per apportare sostegno alla manifestazione dell'11 gennaio. "I municipi XIV-XV sono salvi, si dà una mano all'XI", scrive un utente sul gruppo Facebook "No alla discarica a Tragliatella". (Rer)