Romania: presidente Iohannis, 2019 anno della democrazia e dell’impegno civico

- Il 2019 è stato teatro di una grande vittoria per la democrazia e l’impegno civico in Romania: abbiamo dimostrato a tutti che siamo una nazione unita attorno a valori e ideali comuni. Lo ha dichiarato il presidente del paese esteuropeo, Klaus Iohannis, nel messaggio di fine anno a cittadini. “Dobbiamo impegnarci per costruire insieme, con speranza e solidarietà, una Romania normale che possa essere definita casa dai romeni di tutto il mondo”, ha detto il capo dello Stato, aggiungendo di sperare che i cittadini “continuino a lavorare per migliorare il paese anche nel 2020”. In un discorso al parlamento lo scorso 21 dicembre, Iohannis ha ribadito che il suo nuovo mandato sarà teso a “rafforzare l’amministrazione del paese, ripristinare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni statali e semplificare i processi burocratici e legislativi”. (Rob)