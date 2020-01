Auto: Tesla consegnerà il 7 gennaio secondo lotto Modello 3 prodotte a Shanghai (3)

- Secondo l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Tesla nel terzo trimestre ha superato le aspettative del mercato di un reddito netto di 143 milioni di dollari, con un occhio al mercato cinese più promettente per i suoi popolari veicoli elettrici. La società ha dichiarato di aver generato 6,3 miliardi di dollari di entrate totali per il periodo luglio-settembre, mentre aveva 5,3 miliardi di dollari in contanti ed equivalenti e 371 milioni di dollari in contanti operativi alla fine di settembre di quest'anno. Le entrate totali dell'azienda sono diminuite rispetto ai 6,8 miliardi di dollari nel trimestre dell'anno precedente e si sono ridotte di 1,1 miliardi di dollari nella prima metà dell'anno. Tesla è diventata redditizia nel terzo trimestre, trainata dalle vendite record di 97 mila veicoli elettrici (Ev), inclusa la berlina Modello 3, di cui sono state vendute seimila unità a settimana nel periodo considerato. (segue) (Cip)