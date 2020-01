Taiwan: capo di stato maggiore Shen deceduto in schianto elicottero

- Il capo di stato maggiore generale delle Forze armate di Taiwan, Shen Yi-ming, ha perso la vita nello schianto dell’elicottero su cui viaggiava questa mattina, in un’area montuosa alle porte di New Taipei City. L’alto ufficiale risultava disperso assieme ad altre due delle 12 persone a bordo del velivolo; i media locali avevano inizialmente sostenuto che il militare fosse sopravvissuto allo schianto. Otto persone in tutto hanno perso la vita nell’incidente, secondo le informazioni fornite dalle autorità taiwanesi. L’elicottero – un UH-60M Blackhawk – era diretto verso la contea di Yilan, sulla costa orientale di Taiwan. Il 62enne Shen e altri ufficiali di alto rango erano impegnati in una visita di routine ai militari in vista del capodanno lunare. (Cip)