Kazakhstan: EuroChem, firmato accordo per costruzione impianto produzione fertilizzanti

- Il gruppo svizzero EuroChem, leader mondiale nel settore dei fertilizzanti, ha firmato un accordo di investimento con il ministero kazakho dell’Industria e con l’amministrazione della regione di Zhambyl per la costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di fertilizzanti minerali. Lo si apprende da una nota diffusa dal servizio stampa del primo ministro, Askar Mamin, che nella giornata di oggi ha visitato la regione di Zhambyl e preso parte alla firma del documento. Stando alle informazioni diffuse, l’impianto sarà in grado di produrre fino ad un milione di tonnellate di fertilizzanti ogni anno, e per la sua realizzazione sono previsti investimenti per circa un miliardo di dollari.(Res)